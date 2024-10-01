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21:57, 1 октября 2024Бывший СССР

В Раде назвали потерю ВСУ Угледара позором

Депутат Верховной рады Гончаренко назвал позором потерю ВСУ Угледара

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил потерю Вооруженными силами Украины (ВСУ) Угледара, назвав это позором. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делал наш министр [обороны Рустем Умеров]? Это позор», — написал депутат.

Он также подчеркнул, что Умерову следует немедленно уйти в отставку с поста главы украинского министерства обороны.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике. Сообщалось, что российские военные публикуют фотографии с флагами со всех точек города.

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      Артём Верейкин
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