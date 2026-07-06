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20:28, 6 июля 2026Путешествия

Россиянин побывал в городе Индии и описал его фразой «чистенько, мужик срет и море»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @dj_energy_flight

Россиянин побывал в популярном городе Индии и описал его фразой «чистенько, мужик срет и море». Об этом он рассказал на своей странице @ dj_energy_flight в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор публикации снял на видео берег Аравийского моря, омывающий город Мумбаи. На кадрах видно, что в воде плавает мусор, а неизвестный мужчина присел на корточки, чтобы испражниться. В комментариях пользователи начали шутить на тему происходящего на записи.

«Ничего вы не понимаете. Нужно уметь видеть духовный свет сквозь призму дерьма и мусора», «Какой ужас», «Я был там один раз — отвратительно», — писали юзеры.

Ранее этот же блогер описал Бангладеш фразой «филиал ада на Земле». На видео автор публикации показал заваленные пластиком и отходами набережные реки Буриганга.

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