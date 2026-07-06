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20:30, 6 июля 2026Интернет и СМИ

Гоблин назвал жителей одной страны «природными стукачами»

Пучков назвал украинцев «природными стукачами» из-за жалоб на мультфильм «Маша и Медведь»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал жителей одной страны «природными стукачами». Об этом он заявил эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Пучкова, привычка жаловаться руководству или властям есть у жителей Украины. «Это природные стукачи, гнусные. Тут же бежит к начальнику: "А я вам все сейчас про этих расскажу"», — сказал Гоблин.

Таким мнением блогер поделился, комментируя новость о том, что британские депутаты предложили запретить мультфильм «Маша и медведь», права на которые купила американская стриминговая платформа Netflix. По словам Пучкова, на мультфильм пожаловались именно украинцы.

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Ранее журналист Алекс Христофору назвал смехотворной идею запретить «Машу и медведь» в Британии. Он в шутку призвал граждан страны объединиться, чтобы противостоять угрозе, исходящей от этого мультсериала.

2 июля стало известно, что более 50 британских депутатов обратились к министру культуры страны Лизе Нэнди с просьбой рассмотреть запрет мультфильма «Маша и медведь». Парламентарии назвали произведение очевидно пропагандистским из-за того, что в некоторых сериях Маша появляется в советской военной форме.

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