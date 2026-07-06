Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:25, 6 июля 2026Ценности

Сандалии посетителя кафе описали в сети фразой «обувь для контрацепции»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ricochetshawn

Пользователь с никнеймом @ricochetshawn запечатлел сандалии посетителя кафе, и их описали в сети фразой «обувь для контрацепции». Видео появилось в его TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах мужчина предстал у кассы, делая заказ. Он позировал в коричневых шортах выше колена и указанной обуви на плоской подошве и с кожаными шнурами, которые проходили между большим и вторым пальцами на ногах и обвивали щиколотку.

Ролик набрал 4,2 миллиона просмотров. «Надел свои библейские вездеходы», «Иерусалим 3000-х годов», «Заказывает салат "Цезарь", сто процентов», «На обратном пути на Олимп», «Пожалуйста, скажите мне, что этот человек проиграл пари», «Обувь для контрацепции», — пошутили зрители в комментариях.

В июне наряд мужа вызвал отвращение у беременной жены Брит (фамилия неизвестна) и разозлил пользователей сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о крупнейшей атаке ВСУ на НПЗ в российском регионе

    Гоблин назвал жителей одной страны «природными стукачами»

    Россиянин побывал в городе Индии и описал его фразой «чистенько, мужик срет и море»

    Сандалии посетителя кафе описали в сети фразой «обувь для контрацепции»

    Уникальный след изгнанного 850 лет назад князя нашли в России

    Названа возможная причина участия Британии в ударах по Севастополю

    Продюсер подтвердил заявление Седоковой о насилии со стороны Тиммы

    Россиян предупредили об опасности жаркой погоды для здоровья

    Россиянам назвали самые рискованные виды уличной еды за границей

    Власти Италии отреагировали на выпад Трампа в адрес Мелони

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok