Зеленский дал поручение СБУ после массированного удара по Украине

Зеленский: Поручил СБУ и разведке выяснить о ситуации в Вишневом

Президент Украины Владимир Зеленский захотел узнать о последствиях российского удара под Киевом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом», — написал Зеленский.

По его словам, ситуация в населенном пункте тяжелая из-за вторичной детонации.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что российские войска поразили склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где находились боеприпасы с обедненным ураном.