Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:36, 6 июля 2026Бывший СССР

Зеленский дал поручение СБУ после массированного удара по Украине

Зеленский: Поручил СБУ и разведке выяснить о ситуации в Вишневом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Serdar Ozsoy / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский захотел узнать о последствиях российского удара под Киевом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом», — написал Зеленский.

По его словам, ситуация в населенном пункте тяжелая из-за вторичной детонации.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что российские войска поразили склад боеприпасов в Вишневом Киевской области, где находились боеприпасы с обедненным ураном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отразила атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сбиты десятки дронов. Власти выступили с заявлением

    Кристофера Нолана обвинили в осквернении Гомера

    Преступник вырезал себе глаза и откусил язык после ареста

    Нарколог назвала маскирующие алкоголизм факторы

    Диана Арбенина упала в воду на концерте

    Стубб высказался за всех лидеров стран НАТО о России

    Кейт Миддлтон показала фото в мини-шортах

    В ФИФА ответили на жалобу бельгийцев насчет отмены дисквалификации игрока сборной США

    Наталья Андрейченко прокомментировала слухи о своей кончине

    Азиатская страна захотела больше покупать у России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok