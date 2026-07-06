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20:20, 6 июля 2026Культура

Продюсер подтвердил заявление Седоковой о насилии со стороны Тиммы

Продюсер Дворцов: Анна Седокова не соврала о насилии со стороны Яниса Тиммы
Ольга Коровина
Янис Тимма и Анна Седокова

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Продюсер Сергей Дворцов поддержал певицу Анну Седокову, заявившую о физическом насилии со стороны бывшего мужа Яниса Тиммы. Его слова передает «Газета.Ru».

«Я хочу встать на ее защиту, потому что Аня спустя два года после смерти Яниса вышла на прямую связь со своими поклонниками и все объяснила, как есть, как было», — подчеркнул медиаменеджер.

Дворцов заявил, что верит Анне, поскольку был знаком с парой и знает, что происходило. Он посоветовал хейтерам не судить певицу и признался, что считает правильным ее решение рассказать о случившемся перед днем рождения баскетболиста.

«Она правильно сделала, что рассказала обо всем в канун дня рождения Яниса. Аня большая молодец. А уж что думают о ней недоброжелатели — это полноценно их проблема», — отметил Дворцов. Продюсер добавил, что Седокова тратила на экс-супруга много денег, поэтому «пришло время получать отдачу».

Ранее Седокова впервые рассказала о физическом насилии со стороны баскетболиста Яниса Тиммы. Певица заявила, что у экс-супруга были проблемы с агрессией. По словам Анны, однажды в День святого Валентина он сильно ее избил, наутро артистке пришлось прятать синяки на лице от детей. Седокова также опубликовала фото Яниса, спящего с ножом в руке, и заявила, что спортсмен кидался этим ножом в нее.

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