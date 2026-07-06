Ветеран СВР Корольков: Британия ударом по Севастополю мстит за Крымскую войну

Великобритания своей поддержкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нанесении ударов по России, включая атаки на Музей обороны Севастополя, мстит за Крымскую войну и память о ней. Об этом заявил полковник СВР в отставке Лев Корольков, передает KP.RU.

«Это можно, например, объяснить тем, что панорама "Оборона Севастополя" художественно, ярко многие десятилетия подтверждала подвиг русского солдата в борьбе против британского и французского завоевателя в Крыму. Которые нагрянули на нашу землю в середине XIX века», — сказал эксперт.

Корольков подчеркнул, что полетные задания для ВСУ загружали именно британские военные эксперты, что может говорить об их собственных мотивах в ударах вглубь территории России.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Великобритании и ее спецслужб.