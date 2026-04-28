17:22, 28 апреля 2026Мир

Трамп захотел жить в Букингемском дворце

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце, и готов обсудить эту перспективу с королем Великобритании Карлом III. Об этом американский лидер рассказал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я всегда хотел жить в Букингемском дворце!!! Обсудим это с королем и королевой через несколько минут», — поделился хозяин Белого дома.

Ранее Карл III «категорически и постоянно выступал против» государственного визита президента США Дональда Трампа.

Личный секретарь короля предложил сначала организовать частную встречу с президентом США, а уже затем, в 2026 или 2027 году, «возможно», устроить государственный визит, однако офис британского премьер-министра Кира Стармера отклонил это предложение.

