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20:06, 30 мая 2025Экономика

У жены российского экс-гаишника изъяли две квартиры в Москве

У жены саратовского экс-гаишника изъяли две квартиры в Москве
Мария Черкасова

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Балаковский районный суд Саратовской области изъял у жены бывшего местного госавтоинспектора две квартиры в Москве стоимостью свыше 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры области в Telegram-канале.

Жилье изъяли, поскольку законность получения суммы для покупки недвижимости не удалось подтвердить. Женщина купила квартиры в 2021 году.

Ранее сотрудники силовых структур провели обыски в квартире бывшего начальника челябинского отдела ГАИ, в отношении которого возбуждено уголовное дело за должностные преступления. У бывшего силовика нашли экс-силовика нашли часы за почти 600 тысяч рублей, плетку, корону и фотошоп-картину с президентом.

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