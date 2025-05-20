У получавшего взятки иномарками начальника ГАИ нашли плетку и необычную картину

При обысках у экс-главы челябинского ГАИ нашли плетку и картину с президентом

Сотрудники силовых структур провели обыски в квартире бывшего начальника челябинского отдела ГАИ, в отношении которого возбуждено уголовное дело за должностные преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, у экс-силовика нашли часы за почти 600 тысяч рублей, плетку, корону и фотошоп-картину с президентом.

Ранее суд арестовал бывшего главу челябинского ГАИ до 15 июля. Ему вменяют статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, экс-полицейский получил от предпринимателя в качестве незаконного вознаграждения автомобили Volvo S80 и Toyota Camry, строительные материалы, а также бытовую технику. В обмен он приказал подчиненным не привлекать взяткодателя к административной ответственности за нарушения при перевозке грузов по дорогам Челябинска.