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14:39, 20 мая 2025Силовые структуры

У получавшего взятки иномарками начальника ГАИ нашли плетку и необычную картину

При обысках у экс-главы челябинского ГАИ нашли плетку и картину с президентом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zapylaiev Kostiantyn / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники силовых структур провели обыски в квартире бывшего начальника челябинского отдела ГАИ, в отношении которого возбуждено уголовное дело за должностные преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, у экс-силовика нашли часы за почти 600 тысяч рублей, плетку, корону и фотошоп-картину с президентом.

Ранее суд арестовал бывшего главу челябинского ГАИ до 15 июля. Ему вменяют статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, экс-полицейский получил от предпринимателя в качестве незаконного вознаграждения автомобили Volvo S80 и Toyota Camry, строительные материалы, а также бытовую технику. В обмен он приказал подчиненным не привлекать взяткодателя к административной ответственности за нарушения при перевозке грузов по дорогам Челябинска.

Вот это да!
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