Начальник отдела ГАИ российского города получил взятки машинами Volvo и Toyota

Суд арестовал экс-начальника отдела ГАИ Челябинска за взятки машинами

Суд арестовал бывшего начальника отдела ГАИ управления МВД по городу Челябинску, в отношении которого возбуждено уголовное дело за должностные преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения экс-полицейскому до 15 июля.

Ему вменяются статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Также ФСБ задержала руководителя коммерческой организации, подозреваемого в даче взяток гаишнику.

По версии следствия, предприниматель передал начальнику отдела ГАИ в качестве незаконного вознаграждения автомобили марок Volvo S80 и Toyota Camry, строительные материалы, бытовую технику. В обмен полицейский дал подчиненным указание не привлекать взяткодателя к административной ответственности за нарушения при перевозке грузов по дорогам Челябинска.

Преступления выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.