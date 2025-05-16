Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:47, 16 мая 2025Силовые структуры

Начальник отдела ГАИ российского города получил взятки машинами Volvo и Toyota

Суд арестовал экс-начальника отдела ГАИ Челябинска за взятки машинами
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд арестовал бывшего начальника отдела ГАИ управления МВД по городу Челябинску, в отношении которого возбуждено уголовное дело за должностные преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения экс-полицейскому до 15 июля.

Ему вменяются статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Также ФСБ задержала руководителя коммерческой организации, подозреваемого в даче взяток гаишнику.

По версии следствия, предприниматель передал начальнику отдела ГАИ в качестве незаконного вознаграждения автомобили марок Volvo S80 и Toyota Camry, строительные материалы, бытовую технику. В обмен полицейский дал подчиненным указание не привлекать взяткодателя к административной ответственности за нарушения при перевозке грузов по дорогам Челябинска.

Преступления выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военные, разведчики и только один дипломат. Кого Зеленский отправил на переговоры в Стамбул и какие задачи им поставили?

    Валиева посетила матч Кубка России вместе с хоккеистом ЦСКА

    Неожиданную находку возрастом 56 миллионов лет сделали в России

    В МИД предупредили Украину о последствиях срыва переговоров в Стамбуле

    Вучич констатировал конец коллективного Запада

    Уголовника из Дагестана задержали за полученный от воров в законе криминальный статус

    Глава МИД Турции остался в зале после начала переговоров России и Украины

    Трамп высказался о планах созвониться с Путиным после переговоров

    Блогеров восхитил отсутствующий в рейтингах популярных для отдыха российский город

    Раскрыт малоизвестный симптом рака кожи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости