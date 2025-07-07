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16:17, 7 июля 2025Россия

В Госдуме подтвердили смерть уволенного с поста главы Минтранса Старовойта

Картаполов подтвердил, что уволенный глава Минтранса Старовойт покончил с собой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что уволенный с поста главы Минтранса России Роман Старовойт покончил с собой в доме в Одинцово. Информацией о смерти экс-министра парламентарий поделился с RTVI.

Картаполов заявил изданию, что это произошло «достаточно давно».

Как утверждают Telegram-каналы, тело экс-министра нашли в его доме в деревне Мякинино. Mash выяснил, что рядом с телом уволенного с поста главы Минтранса обнаружили наградной пистолет.

В понедельник, 7 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин отправил в отставку Старовойта. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

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