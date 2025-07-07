Рядом с телом уволенного с должности главы Минтранса Старовойта нашли наградной пистолет

Mash: Рядом с телом уволенного с поста главы Минтранса нашли наградной пистолет

Рядом с телом уволенного с должности главы Минтранса России Романа Старовойта нашли наградной пистолет. Об этом сообщает Mash.

Издание обратило внимание на то, что обнаруженное оружие было получено Старовойтом в качестве награды от руководства МВД в 2023 году «за оказание содействия в выполнении задач».

Приказ о награждении чиновника в 2023 году подписал министр МВД России Владимир Колокольцев, а вручил награду начальник Управления МВД России по Курской области Виктор Косарев.

О смерти Старовойта стало известно днем в понедельник, 7 июля. Его тело нашли в подмосковном Одинцово.

Утром того же дня сообщалось о его увольнении с поста министра транспорта. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин. В Кремле заявили, что увольнение министра не связано с утратой доверия.