Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:09, 7 июля 2025Россия

Рядом с телом уволенного с должности главы Минтранса Старовойта нашли наградной пистолет

Mash: Рядом с телом уволенного с поста главы Минтранса нашли наградной пистолет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Рядом с телом уволенного с должности главы Минтранса России Романа Старовойта нашли наградной пистолет. Об этом сообщает Mash.

Издание обратило внимание на то, что обнаруженное оружие было получено Старовойтом в качестве награды от руководства МВД в 2023 году «за оказание содействия в выполнении задач».

Приказ о награждении чиновника в 2023 году подписал министр МВД России Владимир Колокольцев, а вручил награду начальник Управления МВД России по Курской области Виктор Косарев.

О смерти Старовойта стало известно днем в понедельник, 7 июля. Его тело нашли в подмосковном Одинцово.

Утром того же дня сообщалось о его увольнении с поста министра транспорта. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин. В Кремле заявили, что увольнение министра не связано с утратой доверия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Снятый с должности министра транспорта Старовойт покончил с собой

    Рыбацкий стиль стал трендом лета 2025 года

    Любитель ядовитых змей решил снять вирусный ролик с ними и поплатился жизнью

    Суд определился с задержанным бывшим первым замглавы Росгвардии

    В экстренных службах подтвердили самоубийство уволенного Путиным Старовойта

    Во Владимирской области 42 школьника получили 100 баллов на ЕГЭ

    Мошенники придумали новую уловку для кражи аккаунтов в Telegram

    Сотрудника московского отеля задержали за кражу денег у гостей

    В Госдуме подтвердили смерть уволенного с поста главы Минтранса Старовойта

    Одной стране предрекли ввод ограничения на использование воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости