Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:37, 27 мая 2026Забота о себе

Названа допустимая суточная норма черешни

Диетолог Ямилова: Суточная норма черешни для взрослого равна 150-300 граммам
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Larisa Blinova / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Ольга Ямилова рассказала, сколько черешни рекомендуется съедать в день. Допустимую норму она назвала в беседе с РИА Новости.

По ее словам, оптимальная порция черешни в день для взрослого составляет 150-300 граммов. Для детей она меньше: ребенку старше семи лет можно съедать до 200 граммов этой ягоды, ребенку от трех до семи лет — 80-100 граммов, а ребенку от года до трех — 30-50 граммов.

«Черешня богата антоцианами, калием и витамином С, полезна для сердца, сосудов и иммунитета при умеренном потреблении», — добавила Ямилова.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

При этом диетолог отметила, что количество черешни в рационе особенно важно контролировать людям с диабетом и инсулинорезистентностью, так как в этой ягоде содержится много фруктозы. Кроме того, специалистка напомнила, что при избыточном потреблении эта ягода оказывает слабительный эффект.

Ранее диетолог Эльвира Белева перечислила продукты, которые провоцируют мигрень. Так, людей с этим заболеванием она призвала отказаться от бекона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский просит Трампа срочно помочь с ракетами для систем ПВО. Президент Украины предупредил о небывалой угрозе

    ВСУ столкнулись с проблемами в одном из ключевых городов Донбасса

    Летом россияне массово устремятся в три региона страны

    В Подмосковье на стоянке вспыхнули автобус и грузовик

    Китайский технологический гигант зафиксировал рост убытков от продажи машин

    Бывшая жена Диброва рассказала о страданиях после пластики

    Турция в мае резко увеличила закупки нефти в Казахстане

    Ударивший мотоциклиста ножом москвич возражал против ареста

    В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Европой

    В российском городе на прохожих рухнул кусок крыши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok