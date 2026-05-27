Названа допустимая суточная норма черешни

Диетолог Ольга Ямилова рассказала, сколько черешни рекомендуется съедать в день. Допустимую норму она назвала в беседе с РИА Новости.

По ее словам, оптимальная порция черешни в день для взрослого составляет 150-300 граммов. Для детей она меньше: ребенку старше семи лет можно съедать до 200 граммов этой ягоды, ребенку от трех до семи лет — 80-100 граммов, а ребенку от года до трех — 30-50 граммов.

«Черешня богата антоцианами, калием и витамином С, полезна для сердца, сосудов и иммунитета при умеренном потреблении», — добавила Ямилова.

При этом диетолог отметила, что количество черешни в рационе особенно важно контролировать людям с диабетом и инсулинорезистентностью, так как в этой ягоде содержится много фруктозы. Кроме того, специалистка напомнила, что при избыточном потреблении эта ягода оказывает слабительный эффект.

