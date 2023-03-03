Российский турист поднялся на Эльбрус в кроссовках и замерз насмерть

«112»: турист из Тулы в кроссовках насмерть замерз на Эльбрусе на высоте 5 тысяч метров

Турист из Тулы насмерть замерз на Эльбрусе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 37-летний Сергей Гавриков решил подняться на вершину в кроссовках. На кадрах видно, что мужчина не взял с собой никакого снаряжения — у него был только рюкзак.

По словам супруги, 27 февраля мужчина должен был вернуться домой, однако по непонятным причинам сдал билеты. После Гавриков перестал выходить на связь. 3 марта тело пропавшего россиянина обнаружили спасатели на высоте 5 тысяч метров.

25 февраля альпинист из Читы скончался во время восхождения на Эльбрус. Предположительная причина смерти — сердечный приступ. Отмечается, что группа состояла из пяти человек.