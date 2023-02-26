Российский альпинист умер во время восхождения на Эльбрус

МЧС: альпинист из Читы скончался во время восхождения на Эльбрус на высоте 4800 метров

Альпинист из Читы скончался в субботу, 25 февраля, во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в 14:12 по московскому времени поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 4800 метров скончался участник группы восхождения. Мужчина был 1964 года рождения. Предположительная причина смерти — сердечный приступ. Отмечается, что группа состояла из пяти человек.

Для эвакуации умершего на место направились три спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. По факту смерти альпиниста проводится доследственная проверка.

В 2017 году при попытке взобраться на Эверест и стать старейшим покорителем горы скончался самый пожилой в мире альпинист Мин Бахадур Шерхан. Он умер на склоне горы в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности.