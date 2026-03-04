Реклама

20-летний турист загадочно исчез во время купания на пляже в Австралии

Алина Черненко

Фото: Chris Olszewski / Wikimedia

Турист загадочно исчез во время купания на пляже в Австралии и был найден бездыханным на следующий день. Об этом сообщает портал SMH.com.au.

20-летний молодой человек пошел на пляж в городе Голд-Кост вечером во вторник, 3 марта. Очевидцы заметили его барахтающимся в воде, а затем потеряли из виду.

К поискам пропавшего подключили полицейские катера, гидроциклы и авиацию. Однако операцию пришлось прервать из-за темноты. В среду, 4 марта, поисковики наткнулись на тело юноши. Подробности о его личности издание не приводит.

Ранее в этой же стране британский турист пропал без вести после падения в океан с обрыва на живописном пляже. Спустя неделю он был найден бездыханным.

