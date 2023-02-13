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07:45, 14 февраля 2023Путешествия

Россиянка посетила Таиланд и объяснила дружелюбие тайцев любовью к деньгам

Блогер «Дзен» пожила в Таиланде и предупредила россиян о ненависти местных жителей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская путешественница и блогер Марина Ершова посетила Таиланд и нашла объяснение дружелюбию местных жителей. Они хотят от иностранцев лишь денег, заявила девушка в личном блоге на платформе «Дзен».

Ершова отметила, что пожила среди тайцев какое-то время и хочет предупредить россиян об их любви к деньгам. При этом блогер подчеркнула, что за постоянными улыбками местных жителей не скрывается ничего искреннего. Она заключила, что тайцы испытывают к туристам лишь зависть и ненависть, потому что те приезжают и арендуют дорогие апартаменты, тогда как сами местные живут в бамбуковых лачугах.

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«А эта улыбка возникает у них чисто автоматически. Это самый настоящий подход к иностранцу. Это благоприятствует позитиву. Улыбка способна расположить на дружелюбный контакт, и тогда глупый турист раскошелится, не будет спрашивать скидку или даст чаевые», — объяснила Ершова.

Кроме того, она предостерегла российских мужчин от отношений с тайскими девушками, поскольку последние часто пытаются «развести на деньги русского жениха». По ее словам, есть много примеров, когда тайки даже угрожали туристам, с которыми вступали в отношения.

Ранее в январе Ершова сравнила жизнь пенсионеров в Таиланде с отечественными. Блогер подчеркнула, что большинство тайских стариков живут значительно лучше российских. Последние, по ее мнению, «не приспособлены к счастливой старости».

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Зарина Дзагоева
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