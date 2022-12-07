Россиянка побывала в Турции и назвала выгодные отличия русских мужчин от турок

Автор блога «Лайк Тревел Путешествия» заявила, что русские мужчины трудолюбивее турок

Российская тревел-блогерша, побывавшая в Турции, выяснила, в чем русские мужчины выгодно отличаются от турок. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница назвала россиян более трудолюбивыми и склонными к трудоголизму, в отличие от турок. Турецкие мужчины, по ее мнению, «всегда ищут наиболее простые способы обогатиться» и «легко ведутся на различные розыгрыши и лотереи», что тревожит их жен, которые чаще всего управляют общими финансами.

«В России мужчины, чтобы заработать, много работают, не ищут легких путей и денег. Они устраиваются на вторую и третью работу, лишь бы семья ни в чем не нуждалась. Настоящий клад для турецких женщин!» — заявила автор блога.

Еще одним выгодным качеством русских мужчин девушка назвала «сосредоточенность на женской внешности, а не на собственной персоне». Блогерша объяснила, что в Турции россияне были бы завидными женихами, так как они в отличие от турок не стараются выглядеть «всегда с иголочки», а вместо этого уделяют больше внимания своим избранницам.

«Наши мужчины отличаются не словом, а делом. Возможно, они не будут ежедневно осыпать свою избранницу комплиментами. Для них поступки важнее слов, поэтому будут проявлять себя на деле», — привела еще одну положительную черту россиян путешественница.

В ноябре эта же россиянка выяснила, почему в Турции полные женщины считаются «самыми красивыми и привлекательными». Блогерша рассказала, что в республике фигура «песочные часы» с большими пропорциями считается эталоном женственности и красоты.