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19:30, 9 июля 2026Культура

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» снимется в российском фильме

Турецкий актер Керем Бюрсин сыграет в российском фильме «Любовь вне расписания»
Ольга Коровина

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Турецкий актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в популярном сериале «Постучись в мою дверь», снимется в российском кино. Об этом пишет Telegram-канал StarHit.

По данным источника, картина получит название «Любовь вне расписания». Съемки проекта запланированы на осень 2026 года, премьера фильма состоится в феврале 2027-го. Сюжет картины пока не раскрывается, однако известно, что в центре истории будут сложные взаимоотношения двух влюбленных.

Ранее звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел призналась, что хотела бы сыграть главную героиню в экранизации произведений русских классиков. Актриса заявила, что ей особенно интересен образ Анны Карениной из одноименного романа Льва Толстого.

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