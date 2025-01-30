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20:05, 30 января 2025Культура

Звезда «Постучись в мою дверь» захотела сыграть героиню русской классики

Звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел захотела сыграть Анну Каренину
Андрей Шеньшаков

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Актриса Ханде Эрчел призналась, что хотела бы сыграть главную героиню в экранизации произведений русских классиков. Ее слова передает сайт theGirl.

В ходе пресс-конференции, посвященной новому фильму Эрчел «Оставь это ветру», премьера которого проходит в Москве, актриса заявила, что ей особенно интересен образ Анны Карениной из одноименного романа Льва Толстого.

«Я бы хотела сыграть роль Анны Карениной в экранизации. У нее непростая судьба», — сообщила звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Также Ханде рассказала, что пока не смотрела российские фильмы и сериалы, но наслышана о фильме «Анора», за который российский актер Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар». Звезда турецкого кино отметила, что намерена познакомиться с творчеством молодого актера.

Ранее стало известно, что Эрчел заметили в Москве. Она приехала на презентацию фильма «Оставь это ветру».

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