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09:49, 1 ноября 2024Бывший СССР

В Эстонии захотели запретить православную церковь

МВД Эстонии намеревается запретить каноническую ЭПЦ
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

МВД Эстонии намеревается запретить Эстонскую православную церковь (ЭПЦ). Об этом пишет РИА Новости.

Силовое ведомство республики собирается внести поправки в закон о церкви. Это означает юридическую ликвидацию ЭПЦ.

В МВД Эстонии это объясняют тем, что каноническая церковь якобы является «экстремистской» и «террористической» организацией. «Цель [ликвидации ЭПЦ] — исключить возможность деятельности, противоречащей общепринятым принципам международного права», — пояснили в ведомстве.

Представители ЭПЦ заверяли эстонские власти в том, что работают автономно и без указаний из Москвы.

Ранее в другой постсоветской республике — Молдавии — местная православная церковь выразила беспокойство из-за заявлений о возможном запрете Молдавской митрополии Русской православной церкви (РПЦ). Они призвали власти прекратить моральные пытки над ними.

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