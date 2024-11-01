В Эстонии захотели запретить православную церковь

МВД Эстонии намеревается запретить каноническую ЭПЦ

МВД Эстонии намеревается запретить Эстонскую православную церковь (ЭПЦ). Об этом пишет РИА Новости.

Силовое ведомство республики собирается внести поправки в закон о церкви. Это означает юридическую ликвидацию ЭПЦ.

В МВД Эстонии это объясняют тем, что каноническая церковь якобы является «экстремистской» и «террористической» организацией. «Цель [ликвидации ЭПЦ] — исключить возможность деятельности, противоречащей общепринятым принципам международного права», — пояснили в ведомстве.

Представители ЭПЦ заверяли эстонские власти в том, что работают автономно и без указаний из Москвы.

Ранее в другой постсоветской республике — Молдавии — местная православная церковь выразила беспокойство из-за заявлений о возможном запрете Молдавской митрополии Русской православной церкви (РПЦ). Они призвали власти прекратить моральные пытки над ними.