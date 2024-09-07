Православная церковь Молдавии призвала власти прекратить моральные пытки

ПЦМ выразила беспокойство из-за заявлений о запрете Молдавской митрополии

Православная церковь Молдавии (ПЦМ) выразила беспокойство из-за заявлений о возможном запрете Молдавской митрополии Русской православной церкви и призвала власти прекратить моральные пытки. Соответствующее заявление Синод ПЦМ опубликовал на сайте религиозной организации.

«Мы глубоко возмущены позицией некоторых государственных учреждений, занимающихся запугиванием священников. К священникам на дом приходят представители правоохранительных органов и заставляют подписывать различные непонятные заявления», — говорится в сообщении Церкви.

Кроме того, некоторые иерархи и служители ПЦМ были задержаны на пограничных переходах и подвергнуты тщательному обыску без всяких оснований. Представители церкви отметили, что сейчас ощущают такое же давление на церковь, как и в советский период.

В конце августа президент Молдавии Майя Санду опровергла информацию о запрете Православной церкви Московского патриархата по примеру Украины. По ее словам, для митрополии нет никакой опасности.