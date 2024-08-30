Санду опровергла слухи о запрете церкви в Молдавии

Президент Молдавии Санду опровергла информацию о запрете Православной церкви

Президент Молдавии Майя Санду опровергла информацию о запрете Православной церкви Московского патриархата по примеру Украины. Об этом сообщает издание Newsmaker.

Глава республики заявила, что нет никакой опасности для московской митрополии. «Напротив, за эти четыре года мы сделали больше, чем кто-либо, для продвижения мира и взаимопонимания между этими [Московской и Румынской] митрополиями», — прокомментировала ситуацию Майя Санду.

Президент также добавила, что единство и взаимопонимание двух митрополий обеспечат мир гражданам Молдавии.

Ранее депутат правящей партии «Действие и солидарность» Василе Шоймару высказал мнение, что в стране могут запретить Православную церковь Молдавии по примеру Украины. Это вызвало неоднозначную реакцию в республике.