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10:59, 16 мая 2025Бывший СССР

В Эстонии высказались о запрете православной церкви

Глава МВД Эстонии Таро: Вопрос о запрете ЭПХЦ останется на повестке дня
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Вопрос о запрете Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) Московского патриархата останется на повестке дня, даже если власти не примут соответствующий закон после его доработки. Об этом заявил глава МВД республики Игорь Таро, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, чиновник не настроен на диалог с верующими и рассматривает лишь два варианта развития событий: либо закон принимается, и ЭХПЦ дадут срок для приведения своего устава в соответствие с правовыми нормами, а в случае невыполнения требований суд рассмотрит вопрос о ее ликвидации, либо закон так и будут отправлять на доработку, пока не приведут в соответствие с Конституцией страны.

«В любом случае тема останется на повестке дня — мы не можем допустить, чтобы наши верующие попали в зависимость от какого-то враждебного режима, и это абсолютно универсальный принцип», — сказал он.

Ранее президент Эстонии Алар Карис отклонил поправку к закону о церквях и приходах о запрете ЭХПЦ. Он отметил, что законопроект противоречит главному закону республики.

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