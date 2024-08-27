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05:24, 27 августа 2024Бывший СССР

Наемник из FOG рассказал о хаосе в рядах ВСУ. Чем украинское командование не устроило бойца американской ЧВК?

Наемник из США рассказал о хаосе в рядах ВСУ под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Наемник из Соединенных Штатов Америки описал положение дел в Вооруженных силах Украины (ВСУ) как хаос. Своим наблюдением член частной военной компании (ЧВК) Forward Observations Group (FOG) поделился в интервью телеканалу ABC News.

«Нас просили пойти в Курск, в курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», — заявил мужчина, лицо которого было скрыто маской и солнцезащитными очками.

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Наемник также пояснил, что вторгшиеся на территорию Курской области подразделения ВСУ оказались чрезмерно растянуты. Такие же бреши имеются и внутри подразделений, уточнил американец.

О FOG в России стало известно благодаря фото самих наемников

Наемники FOG 20 августа выложили фото, на котором они позируют на фоне бронемашины HMMWV вместе с украинскими военными. Подпись к публикации гласит: «The boys in Kursk» («Парни в Курске» — прим. «Ленты.ру»).

Позднее FOG продемонстрировала фотографию боевой позиции минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой — на человеке в форме, склонившемся над орудием, американские шевроны. Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории России, либо Украины. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома.

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Forward Observation Group не является полноценной ЧВК, потому что не имеет собственной штатно-организационной структуры и определенных заказчиками боевых задач. В случае с Украиной участники FOG действовали в составе «Иностранного легиона» ВСУ.

ВСУ пытаются просочиться вглубь территории России

Бойцы ВСУ лесами пытаются пройти вглубь территории России, сообщили в российском Минобороны. «Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника», — уточнили в ведомстве.

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Бои с подразделениями ВСУ в Курской области ведутся уже 21 день. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Ранее в МО РФ сообщали, что с начала вторжения украинские формирования потеряли более 6,2 тысячи бойцов. Помимо личного состава, противник лишился 73 танков, 33 боевых машин пехоты, 188 автомобилей, 404 боевых бронированных машин, 42 артиллерийских орудий и 5 установок зенитных ракетных комплексов. Также российским войскам удалось уничтожить три американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

О судьбе мирных людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

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      Марина Совина
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