Воюющие за ВСУ американские наемники показали фото миномета у детской площадки

Бойцы из американской группы Forward Observation Group (в дальнейшем FOG), представляющие одноименный бренд военной одежды и воюющие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовали фото размещенной рядом с детской площадкой позиции минометного расчета. Соответствующий пост они выложили в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В четверг, 22 августа, на странице бренда FOG появилось фото, на котором боец в полевой форме и с американским флагом на шевроне стоит рядом с минометом. Расчет орудия оборудован вблизи детской площадки и жилого дома. В публикации не указано, где именно происходило действие: в России или на Украине.

Ранее бойцы группы FOG разместили фото на фоне бронемашины HMMWV в компании украинских военных с подписью «The boys in Kursk (Ребята в Курске — прим. «Ленты.ру»)».