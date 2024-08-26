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14:27, 26 августа 2024Россия

В Минобороны сообщили о пытающихся проникнуть вглубь российской территории бойцах ВСУ

В МО РФ сообщили, что бойцы ВСУ лесами пытаются пройти вглубь территории России

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) лесами пытаются пройти вглубь территории России. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, речь идет о курском направлении.

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области ведутся уже 20 дней. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Ранее в МО РФ сообщали, что за сутки в Курской области украинские формирования потеряли более 400 бойцов и 27 единиц бронетехники.

Как заявлял генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, российские военные в ночь на понедельник, 26 августа, методично уничтожали украинские формирования в Курской области — боестолкновения велись всю ночь.

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      Елена Торубарова
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