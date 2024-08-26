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12:09, 26 августа 2024Россия

Российский генерал раскрыл подробности ночных боев в Курской области

Алаудинов: российские военные всю ночь методично уничтожали ВСУ под Курском

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные в ночь на понедельник, 26 августа, методично уничтожали украинские формирования в Курской области. Подробности ночных боев под Курском раскрыл генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Всю ночь шли боестолкновения, все нормально (...). Противника потихоньку уничтожаем, работа делается подразделениями методично по уничтожению», — обозначил Алаудинов.

По словам российского генерала, линия обороны не претерпела никаких изменений.

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области ведутся уже 20 дней. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. По последним данным, Украина потеряла более 5,8 тысячи бойцов.

Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные продолжают брать пленных ВСУ на курском направлении. По его словам, часть из них сдаются добровольно. Командир «Ахмата» также заявлял, что Российская армия доминирует по всей линии боевого соприкосновения с Украиной.

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      Елена Торубарова
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