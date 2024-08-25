Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области

МО: сорваны попытки атак в Курской области, ВСУ потеряли свыше 300 бойцов

За минувшие сутки российские военнослужащие продолжили отражать попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что группировка войск «Север» отражала атаки штурмовых групп противника в районах Комаровки, Малой Локни, Нечаева и Черкасского Поречного. Не допустить продвижения противника удалось при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.

Армия России также сорвала попытки атак в направлении Вишневки, Борок, Погребок и Спального. ВСУ потеряли до 40 человек, бронированные машины и танк. В Курской области, помимо этого, были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ.

За сутки Украина потеряла 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на территории России ВСУ потеряли свыше 5800 военнослужащих. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — отчитались в оборонном ведомстве.