Наемник из США сообщил о хаосе в ВСУ в Курской области

Наемник из Соединенных Штатов Америки рассказал в интервью телеканалу ABC News о хаосе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Нас просили пойти в Курск, в курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», — заявил он.

Наемник также оправдал свое участие в операции в Курской области словами о «борьбе с авторитаризмом не только на Украине, но и в России».

Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области. По его словам, речь идет о военных из Польши, Франции и США. Он также предположил, что среди них могут быть офицеры и личный состав НАТО.

До этого американские наемники в составе ВСУ попытались прорваться в деревню Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области. Российские бойцы отразили атаку и ликвидировали противника, в том числе участников американской ЧВК Forward Observation Group (FOG).