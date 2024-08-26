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22:35, 26 августа 2024Мир

Американский наемник рассказал о хаосе в ВСУ

Наемник из США сообщил о хаосе в ВСУ в Курской области

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Наемник из Соединенных Штатов Америки рассказал в интервью телеканалу ABC News о хаосе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Нас просили пойти в Курск, в курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», — заявил он.

Наемник также оправдал свое участие в операции в Курской области словами о «борьбе с авторитаризмом не только на Украине, но и в России».

Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области. По его словам, речь идет о военных из Польши, Франции и США. Он также предположил, что среди них могут быть офицеры и личный состав НАТО.

До этого американские наемники в составе ВСУ попытались прорваться в деревню Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области. Российские бойцы отразили атаку и ликвидировали противника, в том числе участников американской ЧВК Forward Observation Group (FOG).

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      Маргарита Пименова
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