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21:40, 12 августа 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о воюющих за ВСУ в Курской области иностранцах

Гагин: за ВСУ в Курской области воюют военные из Польши, Франции и США

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-1» заявил об иностранцах, воюющих за Вооруженные силы Украины в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о военных из Польши, Франции и США. Он также предположил, что среди них могут быть офицеры и личный состав НАТО.

Гагин считает, что нападение украинских войск на Курскую область планировалось давно. Он подчеркнул, что в нем участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы. «Мы сейчас не можем сказать, кто из них наемник, кто из них "регуляр". Но при этом все эти люди обречены на уничтожение, потому что наши ВКС действительно качественно работают по тылам и нарушают [их] логистику», — сказал он.

12 августа Минобороны России также раскрыло данные по потерям ВСУ на данном направлении. За минувшие сутки, как отмечалось, войска Украины потеряли до 260 бойцов. За все время боев под Курском, начиная с 6 августа, ВСУ лишились до 1610 солдат. Бои на территории российского региона продолжаются.

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      Марина Совина
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