Лишенный свободы скандальный стример раскрыл впечатления от тюрьмы

Осужденный в Южной Корее стример Johnny Somali сравнил тюрьму с отелем

Скандально известный американский стример Johnny Somali (настоящее имя — Рамзи Исмаил), которого приговорили в Южной Корее к лишению свободы, раскрыл впечатления от местной тюрьмы. Об этом пишет Dexerto.

Отмечается, что о пребывании в тюрьме Исмаил рассказал в письме фанату. В нем стример сравнил исправительное учреждение с отелем с той разницей, что у него нет доступа к телефону и ноутбуку.

«На самом деле мне тут весело, и пока что неделя проходит хорошо. Я здоров, мы много смеемся с компанией моих сокамерников и других заключенных», — написал Johnny Somali. Он также попросил фаната прислать ему книги на английском языке о фондовом рынке.

Как уточнили в издании, стримера приговорили к шести месяцам лишения свободы. Его признали виновным в препятствовании предпринимательской деятельности и распространении сфабрикованных видео.

У Johnny Somali неоднократно возникали проблемы с законом из-за нарушения общественного порядка. Так, ранее стало известно, что его арестовали за оскорбление полицейского в Израиле.