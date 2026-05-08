Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:32, 8 мая 2026Интернет и СМИ

Лишенный свободы скандальный стример раскрыл впечатления от тюрьмы

Осужденный в Южной Корее стример Johnny Somali сравнил тюрьму с отелем
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Yonhap News / Legon-media.com

Скандально известный американский стример Johnny Somali (настоящее имя — Рамзи Исмаил), которого приговорили в Южной Корее к лишению свободы, раскрыл впечатления от местной тюрьмы. Об этом пишет Dexerto.

Отмечается, что о пребывании в тюрьме Исмаил рассказал в письме фанату. В нем стример сравнил исправительное учреждение с отелем с той разницей, что у него нет доступа к телефону и ноутбуку.

«На самом деле мне тут весело, и пока что неделя проходит хорошо. Я здоров, мы много смеемся с компанией моих сокамерников и других заключенных», — написал Johnny Somali. Он также попросил фаната прислать ему книги на английском языке о фондовом рынке.

Как уточнили в издании, стримера приговорили к шести месяцам лишения свободы. Его признали виновным в препятствовании предпринимательской деятельности и распространении сфабрикованных видео.

У Johnny Somali неоднократно возникали проблемы с законом из-за нарушения общественного порядка. Так, ранее стало известно, что его арестовали за оскорбление полицейского в Израиле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Названы три признака хорошего розжига для мангала

    Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

    В Московском зоопарке утка подружилась с самым крупным сухопутным хищником на Земле

    ВСУ атаковали 12 российских регионов в первый день перемирия

    Мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете и попал на видео

    В РПЛ вернется вылетевший в прошлом сезоне клуб

    Способность и готовность ВСУ придерживаться перемирия 9 Мая оценили

    Раскрыто состояние Агутина после жалоб на боль в груди

    Лишенный свободы скандальный стример раскрыл впечатления от тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok