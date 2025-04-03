На скандально известного стримера напали в прямом эфире

Незнакомец ударил по лицу американского стримера Johnny Somali в Сеуле

На скандально известного американского стримера под ником Johnny Somali (настоящее имя — Рамзи Исмаил) напали во время трансляции. На инцидент обратил внимание портал Dexerto.

Johnny Somali вел трансляцию с улицы Сеула, и в какой-то момент незнакомый мужчина ударил его кулаком по лицу. Стример попытался выяснить у обидчика причину его поступка, однако тот обозвал блогера и обвинил в неуважении к Южной Корее.

«Ты не имел права меня трогать. Ты хочешь в тюрьму? Хочешь, чтобы я сейчас позвонил в полицию?» — ответил незнакомцу Johnny Somali, преследуя его. Он также предложил обидчику остановиться и поговорить с ним, но тот не стал этого делать.

Уточняется, что стример уже неоднократно попадал в скандалы и причинял неудобства другим блогерам. В отношении Johnny Somali в Южной Корее также расследуется дело по ряду уголовных статей.

Кроме того, ранее стримера арестовали в Израиле за оскорбление полицейского. Уточнялось, что он назвал женщину-правоохранителя «плохой сучкой».