Иностранцы из Китая и Таиланда массово устремились в Россию в 2025 году

Иностранцы массово устремились в Россию в 2025 году — в страну прибыло на 21 процент больше гостей, чем годом ранее за тот же период. Об этом сообщается в исследовании «МегаФона», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что почти половина иностранных граждан из ближнего зарубежья, в том числе Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Их число возросло на 57 процентов. При этом в лидерах оказался и Китай, а Таиланд показал пятикратный прирост турпотока в РФ, хоть и не попал в топ-10.

«На 4 процента сократился поток визитеров из Европы, составив 20 процентов от всего числа посетителей России. При этом количество абонентов из ее отдельных стран все же возросло, а некоторые европейские государства вошли в первую десятку: Франция (плюс 50 процентов) — седьмое место и Австрия (плюс 8 процента) — шестое место», — указано в материале.

В десятку лидеров по численности визитеров также попали ОАЭ и США с приростом на 24 и 56 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы массово устремились на Дальний Восток — в 2024 году турпоток в этот регион вырос на 65 процентов по сравнению с 2023-м. За первые полгода 2024-го на Дальний Восток приехали 76 тысяч иностранцев.