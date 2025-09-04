Иностранцы массово устремились в один регион России

Минэкономразвития: Поток интуристов на Дальний Восток вырос на 65 процентов

Иностранные туристы массово устремились на Дальний Восток — в 2024 году турпоток в этот регион вырос на 65 процентов по сравнению с 2023-м. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков, его слова приводит «Интерфакс».

Спикер уточнил, что за первые полгода 2024-го на Дальний Восток приехало 76 тысяч иностранцев. По его словам, этой динамике «надо соответствовать развитием туристической инфраструктуры».

Вахруков также отметил, что росту турпотока поспособствовали безвизовые соглашения, групповые поездки с Китаем и увеличение прямых авиарейсов. «Мы думаем, что рынок Юго-Восточной Азии, Китая — это целевой рынок для Дальнего Востока с точки зрения иностранных туристов. Там и надо работать», — подчеркнул он.

В июле губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что на Дальнем Востоке захотели возродить круизный туризм. По его словам, российские и зарубежные туристы проявляют большой интерес к красотам местного моря и побережья.