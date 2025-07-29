Губернатор Приморского края: Круизный туризм на Дальнем Востоке возвращается

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что на Дальнем Востоке захотели возродить круизный туризм. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«От Приморья до Сахалина, Курильских островов и Камчатки! Круизный туризм вдоль берегов Дальнего Востока возвращается», — отметил чиновник.

Кожемяко пояснил, что российские и зарубежные туристы проявляют большой интерес к красотам местного моря и побережья. План возобновления круизных рейсов власти Приморского края обсудили с коллегами из Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского.

«Уже нашли инвесторов, готовых прийти со своим флотом сюда», — заверил губернатор, добавив, что первый рейс планируется на 2026 год.

Ранее сообщалось, что круизный туризм решили развивать в Сахалинской области. На острове планируют модернизировать порт Корсаков — создадут международный терминал, который позволит принимать суда.

