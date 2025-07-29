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19:00, 29 июля 2025Моя страна

На Дальнем Востоке захотели возродить круизный туризм

Губернатор Приморского края: Круизный туризм на Дальнем Востоке возвращается
Алина Черненко

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что на Дальнем Востоке захотели возродить круизный туризм. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«От Приморья до Сахалина, Курильских островов и Камчатки! Круизный туризм вдоль берегов Дальнего Востока возвращается», — отметил чиновник.

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Кожемяко пояснил, что российские и зарубежные туристы проявляют большой интерес к красотам местного моря и побережья. План возобновления круизных рейсов власти Приморского края обсудили с коллегами из Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского.

«Уже нашли инвесторов, готовых прийти со своим флотом сюда», — заверил губернатор, добавив, что первый рейс планируется на 2026 год.

Ранее сообщалось, что круизный туризм решили развивать в Сахалинской области. На острове планируют модернизировать порт Корсаков — создадут международный терминал, который позволит принимать суда.

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