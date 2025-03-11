Голландец описал свое купание в проруби фразой «русские издеваются надо мной»

Живущий в России тревел-блогер из Голландии впервые искупался в проруби в Иркутске и описал впечатления фразой «русские издеваются надо мной». Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор рассказал, что решил сходить в баню во время путешествия в Иркутск вместе с приятелями. Затем разогревшемуся иностранцу предложили выйти на улицу и окунуться в прорубь в реке Ангара. Мужчина согласился, хотя признался, что прежде считал подобное безумием.

Блогер окунулся два раза, после чего вылез и заметил, что не ощущает холода, хотя на улице было минус 18 градусов. «Теперь я готов повторить в Оймяконе при минус 50», — заключил он.

Ранее этот же блогер рассказал о появившихся после переезда в Россию привычках. В первую очередь автор публикации упомянул о превышение скорости во время поездок на машине.