17:23, 2 марта 2026Бывший СССР

Алиев обсудил катастрофу самолета AZAL с представителем России

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком и обсудил авиакатастрофу с участием самолета авиакомпании «Азербайджанских авиалиний» AZAL. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство АПА в Telegram.

«В ближайшее время будут предприняты комплексные практические шаги по решению проблем, возникших в результате крушения самолета AZAL», — передает издание.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года. Лайнер Embraer 190 следовал из Баку в Грозный, но был перенаправлен в Махачкалу из-за непогоды. Позднее экипаж принял решение следовать в Актау. В результате крушения в нескольких километрах от города из 67 человек на борту 38 не выжили.

В МИД России назвали связанную с Украиной первопричину крушения самолета AZAL. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, ею были атаки Киева беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры.

