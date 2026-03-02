Алиев обсудил катастрофу самолета AZAL с представителем России

Алиев обсудил авиакатастрофу самолета AZAL с вице-премьером РФ Оверчуком

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком и обсудил авиакатастрофу с участием самолета авиакомпании «Азербайджанских авиалиний» AZAL. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство АПА в Telegram.

«В ближайшее время будут предприняты комплексные практические шаги по решению проблем, возникших в результате крушения самолета AZAL», — передает издание.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года. Лайнер Embraer 190 следовал из Баку в Грозный, но был перенаправлен в Махачкалу из-за непогоды. Позднее экипаж принял решение следовать в Актау. В результате крушения в нескольких километрах от города из 67 человек на борту 38 не выжили.

В МИД России назвали связанную с Украиной первопричину крушения самолета AZAL. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, ею были атаки Киева беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры.