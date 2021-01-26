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Компания Вайнштейна выплатит миллионы долларов пострадавшим женщинам

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Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Компанию Weinstein Company бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за изнасилование, обязали выплатить более 17 миллионов долларов женщинам, подвергшимся с его стороны насильственным действиям сексуального характера. Об этом сообщает The Variety.

Суд в штате Делавэр, США, предписал выплатить им 17,1 миллиона долларов в рамках дела о банкротстве компании. Судья Мэри Уолрот постановила создать фонд, средства из которого будут распределены между более чем 50 жертвами сексуального насилия со стороны американского продюсера. Некоторые из них получат компенсацию в размере более 500 тысяч долларов.

Отмечается, что решение было согласовано с пострадавшими, большинство из них подержало его. По словам судьи, если бы добиться создания фонда не удалось, женщины получили бы минимальные выплаты или вообще не могли бы рассчитывать на них.

Компания принадлежала Харви Вайнштейну и его брату Роберту. В феврале 2018 года фирма объявила о банкротстве.

Харви Вайнштейна приговорили к тюремному заключению в марте 2020 года. Его признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Бывший продюсер не признал свою вину.

Обвинения в адрес продюсера впервые прозвучали в конце 2017 года со страниц The New York Times. Издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных продюсера, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. 29 мая уже отбывающего заключение Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв.

Предыстория: Обвинившие Вайнштейна женщины получат миллионы долларов
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