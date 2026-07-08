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10:33, 8 июля 2026Наука и техника

Предсказана смерть дешевых смартфонов

Omdia: Рынок дешевых смартфонов резко сократится из-за подорожавшей памяти
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Сегмент дешевых смартфонов может практически полностью исчезнуть с рынка из-за рекордно высоких цен на компоненты. Об этом сообщает издание Android Police со ссылкой на агентство Omdia.

По оценке специалистов, рынок смартфонов дешевле 400 долларов (31 тысяча рублей) сократится на 22 процента. Это связано с растущими ценами на оперативную память — в материале говорится, что стоимость памяти составляет от 59 до 64 процентов от стоимости телефона. Для сравнения, в третьем квартале 2025 года этот показатель составлял 31–33 процента.

Авторы отметили, что в более дорогих флагманских смартфонах на оперативную память и накопитель приходится гораздо меньшая доля. Поэтому расходы проще компенсировать. В этой связи журналисты Android Police предсказали, что рынок дешевых устройств окажется «на грани смерти».

В Omdia полагают, что некоторые производители доступных смартфонов будут вынуждены уйти с рынка. Также компании начнут выпускать девайсы с упрощенными характеристиками, чтобы сэкономить — устанавливать в гаджеты старые процессоры, накопители, камеры и прочее.

В начале июля журналисты издания CNet заявили, что смартфон нежелательно погружать под воду, несмотря на заявленные степени влагозащиты устройства. Авторы подчеркнули, что повреждения от воды обычно не покрываются гарантией.

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