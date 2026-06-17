Россиянам подсказали способ отличить деменцию от безобидной забывчивости

Онколог Ивашков: При деменции человек не помнит состоявшийся час назад разговор

Онколог Владимир Ивашков объяснил, как отличить деменцию от безобидной забывчивости. Способ сделать это он подсказал россиянам в Telegram-канале.

По словам Ивашкова, почти каждый человек сталкивался с ситуацией, когда шел в другую комнату, но забывал, что ему там нужно. Согласно исследованиям ученых, деменция так не проявляется, успокоил доктор. «Сам факт прохождения через дверной проем стирает краткосрочную память. Мозг воспринимает новое помещение как новый контекст и архивирует предыдущую задачу», — пояснил он.

Заподозрить деменцию можно при появлении нескольких признаков, например, если человек не помнит целые события: состоявшийся час назад разговор или визит к врачу. Кроме того, тревожным звоночком является повторение одного и того же во время разговора несколько раз подряд, сложности с ориентированием в знакомых местах, а также проблемы с выполнением привычных дел, таких как оплата счетов и приготовление пищи.

У здорового человека провалы в памяти могут возникнуть из-за хронического стресса, тревожности, недосыпа, многозадачности, дефицита витамина B12 и железа, добавил врач. «Простой тест: если вы вспоминаете забытое через минуту или когда возвращаетесь — память работает нормально», — заверил онколог.

Ранее нейробиолог Агнешка Баттер назвала спасающие от деменции правила жизни. Чтобы улучшить память, она посоветовала регулярно включать в рацион ягоды.