Названы спасающие от деменции правила жизни

Нейробиолог Баттер: Для профилактики деменции важно, чтобы в спальне не было гаджетов

Нейробиолог из Великобритании Агнешка Баттер назвала правила жизни, спасающие от деменции. Ими специалистка поделилась с изданием The Telegraph.

По словам Баттер, ради здоровья мозга она просыпается в 7 утра. Она уточнила, что пользуется обычным будильником, а не телефоном, так как для профилактики деменции важно, чтобы в спальне не было гаджетов. Затем она выпивает стакан воды, заправляет постель и готовит полезный завтрак: травяной настой, яйца или сардины, а на десерт ест сливы, чернику или малину.

«Ягоды и фиолетовые фрукты содержат антоцианы, разновидность полифенолов, которые, как было доказано, помогают улучшить память и внимание, а также снижают кровяное давление — еще один фактор риска развития деменции», — объяснила Баттер.

Во время работы Баттер встает один раз через каждые 45 минут, чтобы подвигаться, или делает приседания, чтобы улучшить кровообращение в мозге. Перед обедом она гуляет, слушает птиц и вдыхает запах цветов и трав, чтобы стимулировать органы чувств: это полезно для долгосрочного когнитивного здоровья.

На обед нейробиолог ест полезные блюда, избегая жареных и ультрапереработанных продуктов. «Я ем рыбу три раза в неделю: лосось, скумбрию, анчоусы, сардины и сельдь, а также ферментированные продукты, такие как кимчи, супы с фасолью и бобовыми, оливковое масло и зелень, которые способствуют развитию полезных бактерий в кишечнике», — отметила Баттер.

Минимум четыре раза в неделю она занимается йогой, пилатесом или поднятием тяжестей. Кроме того, специалистка старается регулярно ужинать с родными, так как социальная изоляция повышает риск развития деменции. На ужин она готовит легкое блюдо — например, суп. В 22:30 нейробиолог отходит ко сну в проветренной и темной комнате.

Ранее врач Майкл Мрозински заявил, что самым эффективным способом снизить риск развития деменции являются занятия спортом. Он объяснил, что во время движения улучшается кровоснабжение мозга, благодаря чему он получает больше кислорода.