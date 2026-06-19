Россия заявила о доказательствах нарушения Украиной конвенции о биооружии

РХБЗ ВС РФ: Документы США доказывают нарушения Украиной конвенции о биооружии

Опубликованные США документы являются доказательством нарушения Украиной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев, передает ТАСС.

«Считаем опубликованные [главой нацразведки США Тулси Габбард] документы очередным доказательством нарушения киевским режимом своих обязательств в рамках Конвенции», — рассказал Ртищев.

Он уточнил, что Москва будет добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках.

Генерал-лейтенант также сообщил, что на Украине разработали проект распространения сибирской язвы. По его словам, объекты для таких исследований расположили в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе.