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13:22, 19 июня 2026Россия

Россия заявила о доказательствах нарушения Украиной конвенции о биооружии

РХБЗ ВС РФ: Документы США доказывают нарушения Украиной конвенции о биооружии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Опубликованные США документы являются доказательством нарушения Украиной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев, передает ТАСС.

«Считаем опубликованные [главой нацразведки США Тулси Габбард] документы очередным доказательством нарушения киевским режимом своих обязательств в рамках Конвенции», — рассказал Ртищев.

Он уточнил, что Москва будет добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках.

Генерал-лейтенант также сообщил, что на Украине разработали проект распространения сибирской язвы. По его словам, объекты для таких исследований расположили в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе.

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