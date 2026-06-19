Названы любимые направления летнего отдыха россиян внутри страны

Самым популярным направлением летнего отдыха россиян внутри страны стал Адлер

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали любимые направления летнего отдыха россиян внутри страны в 2026 году. Их исследование оказалось в распоряжении RT.

Самым популярным курортным городом стал Адлер в Краснодарском крае — на его долю пришлось 4,4 процента от общего числа бронирований. Второе место занял Сочи с показателем 2,5 процента, а третье — Краснодар (1,9 процента). Кроме того, в десятку лидеров вошли Анапа (1,2 процента), Геленджик (1 процент), Зеленоградск (0,8 процента), Махачкала (0,7 процента), Витязево (0,5 процента), Светлогорск (0,4 процента) и Лоо (0,3 процента).

По данным бронирований клиентов сервиса, самое доступное жилье находится в Махачкале — одна ночь в местном отеле в среднем стоит 6,7 тысячи рублей. А самыми дорогими оказались балтийские курорты — в Зеленоградске и Светлогорске за сутки проживания придется отдать по 13,4 тысячи рублей.

В исследовании также говорится, что на отечественных курортах россияне чаще интересуются бюджетными и альтернативными вариантами. Объекты размещения без звезд (такие, как, например, апартаменты или гостевые дома) выбрали 35 процентов туристов, четырехзвездочные гостиницы — 28 процентов, а трехзвездочные — 25 процентов. Тем временем отелям категории «пять звезд» отдали предпочтение только 8 процентов отдыхающих. А варианты с одной или двумя звездами набрали всего 4 процента.

Ранее россиянам назвали популярные внутренние направления для летнего отдыха без жары. В список вошли Калининградская область, Алтай и Камчатка.