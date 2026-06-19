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13:35, 19 июня 2026Моя страна

Названы любимые направления летнего отдыха россиян внутри страны

Самым популярным направлением летнего отдыха россиян внутри страны стал Адлер
Алина Черненко

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали любимые направления летнего отдыха россиян внутри страны в 2026 году. Их исследование оказалось в распоряжении RT.

Самым популярным курортным городом стал Адлер в Краснодарском крае — на его долю пришлось 4,4 процента от общего числа бронирований. Второе место занял Сочи с показателем 2,5 процента, а третье — Краснодар (1,9 процента). Кроме того, в десятку лидеров вошли Анапа (1,2 процента), Геленджик (1 процент), Зеленоградск (0,8 процента), Махачкала (0,7 процента), Витязево (0,5 процента), Светлогорск (0,4 процента) и Лоо (0,3 процента).

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По данным бронирований клиентов сервиса, самое доступное жилье находится в Махачкале — одна ночь в местном отеле в среднем стоит 6,7 тысячи рублей. А самыми дорогими оказались балтийские курорты — в Зеленоградске и Светлогорске за сутки проживания придется отдать по 13,4 тысячи рублей.

В исследовании также говорится, что на отечественных курортах россияне чаще интересуются бюджетными и альтернативными вариантами. Объекты размещения без звезд (такие, как, например, апартаменты или гостевые дома) выбрали 35 процентов туристов, четырехзвездочные гостиницы — 28 процентов, а трехзвездочные — 25 процентов. Тем временем отелям категории «пять звезд» отдали предпочтение только 8 процентов отдыхающих. А варианты с одной или двумя звездами набрали всего 4 процента.

Ранее россиянам назвали популярные внутренние направления для летнего отдыха без жары. В список вошли Калининградская область, Алтай и Камчатка.

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