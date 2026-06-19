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13:29, 19 июня 2026Экономика

Дачникам назвали признаки износа проводки

Техник Пугачев: Мигание света на даче может быть признаком износа проводки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Мигание света на даче при работе чайника, потемневшие и нагревающиеся розетки могут быть признаком износа дачной проводки. Эти и другие признаки износа проводов РИА Новости перечислил технический специалист, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру», Данил Пугачев.

При запахе гари или следах копоти на стенах следует прекратить использование электричества и вызвать специалиста. Еще один тревожный сигнал — нагревающиеся розетки и выключатели. В нормальном состоянии их температура не должна заметно повышаться даже при длительной работе подключенной бытовой техники.

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Не следует нагружать бытовыми приборами старые сети. Во многих дачных домах до сих пор используются алюминиевые провода, которые проложили несколько десятилетий назад, и они не рассчитаны на современную нагрузку. Удлинители и тройники могут усугубить ситуацию с нагрузкой на сеть. «Если без удлинителей на даче не обойтись, стоит задуматься о модернизации электросети», — посоветовал Пугачев.

К авариям и перегрузу сети может привести сочетание различных металлов в электропроводке.

Перед началом дачного сезона Пугачев посоветовал проверить состояние автоматических выключателей в щитке, протестировать устройство защитного отключения и убедиться в отсутствии повреждений на видимых участках проводки.

Ранее дачникам посоветовали не заводить ежей, поскольку они могут переносить опасные заболевания.

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