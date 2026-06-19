Дачникам назвали признаки износа проводки

Техник Пугачев: Мигание света на даче может быть признаком износа проводки

Мигание света на даче при работе чайника, потемневшие и нагревающиеся розетки могут быть признаком износа дачной проводки. Эти и другие признаки износа проводов РИА Новости перечислил технический специалист, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру», Данил Пугачев.

При запахе гари или следах копоти на стенах следует прекратить использование электричества и вызвать специалиста. Еще один тревожный сигнал — нагревающиеся розетки и выключатели. В нормальном состоянии их температура не должна заметно повышаться даже при длительной работе подключенной бытовой техники.

Не следует нагружать бытовыми приборами старые сети. Во многих дачных домах до сих пор используются алюминиевые провода, которые проложили несколько десятилетий назад, и они не рассчитаны на современную нагрузку. Удлинители и тройники могут усугубить ситуацию с нагрузкой на сеть. «Если без удлинителей на даче не обойтись, стоит задуматься о модернизации электросети», — посоветовал Пугачев.

К авариям и перегрузу сети может привести сочетание различных металлов в электропроводке.

Перед началом дачного сезона Пугачев посоветовал проверить состояние автоматических выключателей в щитке, протестировать устройство защитного отключения и убедиться в отсутствии повреждений на видимых участках проводки.

Ранее дачникам посоветовали не заводить ежей, поскольку они могут переносить опасные заболевания.