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13:30, 19 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Полковник рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области

Полковник Матвийчук: Российские войска двигаются к Запорожью
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Река / ТАСС

Противник находится в нерешительности, а потому принудительно эвакуирует жителей Запорожской области, понимая, что Вооруженные силы России двигаются к Запорожью, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного им Запорожья. Также людей вывозят из других приближенных к фронту населенных пунктов.

«Российская армия уже давным-давно возле Гуляйполя и вошла в степи. Там достаточно жидкий фронт, и мы двигаемся к Запорожью. А то, что они проводят принудительную эвакуацию, говорит о том, что противник находится в нерешительности и понимает, что, скорее всего, Запорожье ему не удержать. Многие люди не хотят ехать, но их специально вывозят для того, чтобы они не остались и не оказывали помощь нашей армии», — объяснил Матвийчук.

Ранее стало известно, что в Запорожье после ударов авиабомб начались перебои со светом и водой. Как рассказали военкоры, объекты инфраструктуры поразили управляемые фугасные авиабомбы (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

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