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13:29, 19 июня 2026Интернет и СМИ

Предложивший подбрасывать наркотики рэперам Норкин отреагировал на жалобу в прокуратуру

После жалобы Норкин призвал смотреть программу со словами о «неграх-рэперах» целиком
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин, предложивший в выпуске передачи «Место встречи» на канале НТВ подбрасывать наркотики «неграм-рэперам», приезжающим в Россию, отреагировал на жалобу в прокуратуру, поданную организаторами концертов таких исполнителей. Его слова передает издание «Подъем».

«Смотрите программу целиком: как было сказано, что было сказано. И никаких вопросов у вас не будет», — сказал Норкин журналистам.

Ранее стало известно, что агентство «Сэй Эдженси», которое организовало в России концерты таких исполнителей, как Onyx, Lil Pump и других призвало генерального прокурора России Александра Гуцана дать правовую оценку словам Норкина о том, что темнокожим рэперам можно подбрасывать наркотики, чтобы их сажали в тюрьму и впоследствии обменивали на россиян, заключенных в иностранных тюрьмах. Компания подчеркнула, что подобные высказывания могут повлечь серьезные репутационные риски для страны.

В эфире передачи от 15 июня Норкин заявил, что приезжающим в Россию из США «неграм-рэперам» можно подбрасывать наркотики, чтобы после их заключения в тюрьму обменивать их на отбывающих срок за границей россиян. По мнению телеведущего, все темнокожие рэперы употребляют наркотики, поэтому их можно было бы обвинить в хранении наркотических веществ.

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