03:38, 8 марта 2026Культура

На 102-м году жизни умерла балерина Нинель Петрова

На 102-м году жизни умерла советская балерина Нинель Петрова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebbi Strauch / Unsplash

Балерина, народная артистка России Нинель Петрова умерла на 102-м году жизни. Об этом сообщил Мариинский театр в Telegram-канале.

Ее не стало в субботу, 7 марта. Причины смерти не уточняются.

Петрова закончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году, после чего она присоединилась к труппе Мариинского театра, на сцене которого выступала до 1968 года. После ухода со сцены Петрова нашла свое призвание в педагогической деятельности.

Балерина исполняла партии в «Маскараде» Льва Лапутина, «Вечной весне» Леонида Якобсона, «Спартаке» Арама Хачатуряна. «Для послевоенного Ленинграда она стала практически символом весны, покорив зрителей трогательной утонченностью облика, умением передать поэзию танца, невероятными линиями и, конечно, безукоризненным академизмом», — отмечают в Мариинском театре.

