Устраивавшую секс-вечеринки для 14-летних школьников женщину признали виновной

Совращавшую 14-летних подростков американку О'Коннор признали виновной

В США признали виновной женщину из штата Калифорния, которая устраивала секс-вечеринки с участием малолетнего сына и его друзей. Об этом сообщает New York Post.

51-летняя Шэннон О’Коннор обвинялась в 63 уголовных преступлениях, в том числе в сексуальном насилии над несовершеннолетними, совращении и создании угрозы для жизни детей. По данным следствия, в течение 2020 года О’Коннор устроила шесть вечеринок для подростков 14-15 лет. На них она поила школьников виски и водкой, после чего заставляла заниматься сексом. По данным следствия, американка «наблюдала за половыми актами и смеялась над ними».

После трехмесячного судебного процесса О'Коннор признали виновной по 48 пунктам обвинения, включая сексуальное насилие, создание угрозы жизни и здоровью детей и предоставление им алкоголя. «Эта подсудимая пользовалась детьми, манипулировала ими, причиняя им физические и психологические страдания. И делала это по своим извращенным мотивам», — заявил окружной прокурор.

Большинство жертв О'Коннор учились в школе города Лос-Гатос, округ Санта-Клара, где она жила в особняке стоимостью четыре миллиона долларов (315 миллионов рублей). Женщина до последнего настаивала на своей невиновности. Адвокат О'Коннор заявил, что она подавлена и очень разочарована решением суда. Окончательный приговор женщине вынесут 26 марта. Ей может грозить до 30 лет тюрьмы.

Ранее одна из пострадавших девушек рассказала, что встречалась с сыном женщины. Когда после одной из секс-вечеринок школьница бросила его, О’Коннор угрожала ей и начала преследовать.