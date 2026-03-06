Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:03, 6 марта 2026Из жизни

Устраивавшую секс-вечеринки для 14-летних школьников женщину признали виновной

Совращавшую 14-летних подростков американку О'Коннор признали виновной
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ada County Sheriff's Office

В США признали виновной женщину из штата Калифорния, которая устраивала секс-вечеринки с участием малолетнего сына и его друзей. Об этом сообщает New York Post.

51-летняя Шэннон О’Коннор обвинялась в 63 уголовных преступлениях, в том числе в сексуальном насилии над несовершеннолетними, совращении и создании угрозы для жизни детей. По данным следствия, в течение 2020 года О’Коннор устроила шесть вечеринок для подростков 14-15 лет. На них она поила школьников виски и водкой, после чего заставляла заниматься сексом. По данным следствия, американка «наблюдала за половыми актами и смеялась над ними».

После трехмесячного судебного процесса О'Коннор признали виновной по 48 пунктам обвинения, включая сексуальное насилие, создание угрозы жизни и здоровью детей и предоставление им алкоголя. «Эта подсудимая пользовалась детьми, манипулировала ими, причиняя им физические и психологические страдания. И делала это по своим извращенным мотивам», — заявил окружной прокурор.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Большинство жертв О'Коннор учились в школе города Лос-Гатос, округ Санта-Клара, где она жила в особняке стоимостью четыре миллиона долларов (315 миллионов рублей). Женщина до последнего настаивала на своей невиновности. Адвокат О'Коннор заявил, что она подавлена и очень разочарована решением суда. Окончательный приговор женщине вынесут 26 марта. Ей может грозить до 30 лет тюрьмы.

Ранее одна из пострадавших девушек рассказала, что встречалась с сыном женщины. Когда после одной из секс-вечеринок школьница бросила его, О’Коннор угрожала ей и начала преследовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Политически и иначе». МИД Ирана рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов Запада

    Девушка предала лучшую подругу ради должности и моментально пожалела об этом

    Трамп назвал «немыслимое» препятствие миру на Украине

    Губернатор Севастополя показал страшные кадры последствий атаки ВСУ

    Устраивавшую секс-вечеринки для 14-летних школьников женщину признали виновной

    В США объяснили провал «Леопардов» на Украине

    Премьер страны ЕС жестко высказался о проделках Зеленского

    В ЕС признали провал одной идеи в отношении Украины

    В Пентагоне высказались о планах на операцию в Иране

    Пасторы совершили коллективную молитву за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok